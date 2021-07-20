المنفي يؤكد لرئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي أهمية التنسيق المشرك بين البلدين

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 20 يوليو 2021, 06:58 مساء
المنفي ورئيس المجلس الانتقالي العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لرئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي الفريق ركن محمد إدريس ديبي، «أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين دول الجوار، في كل القضايا السياسية والأمنية، وخاصة بين ليبيا وتشاد»، وفق المكتب الإعلامي للمنفي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى، اليوم الثلاثاء، تبادل خلاله الجانبان التهاني، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن المنفي عبّر لرئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، عن أمله في عودة الأمن والاستقرار لدولة تشاد، بما يساهم في أمن الساحل الأفريقي.

- المنفي ورئيس النيجر يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- المنفي يؤدي صلاة العيد في طبرق (صور)

وتبادل المنفي، خلال اتصال هاتفي في وقت سابق اليوم، مع رئيس النيجر محمد بوعزوم، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن بوعزوم أعرب للمنفي عن تمنياته لليبيا وشعبها بالأمن والاستقرار والازدهار.

وأدى رئيس المجلس الرئاسي، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد الفتح بمدينة طبرق شرق البلاد، مع أهالي وأعيان المدينة.

وأكد المنفي في تهنئته لليبيين بمناسبة عيد الأضحى على «أهمية التمسك بقيم التسامح والتضحية»، مشيرًا إلى «جهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، كخيار أمثل لإعادة الاستقرار ولم شمل أبناء الوطن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا تحقق في التجسس على صحفيين عبر برنامج «بيغاسوس» لصالح المغرب
دولى
تعرف على نتائج مباريات اليوم الإثنين في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
الأمم المتحدة تدعو لتنظيم تكنولوجيات المراقبة بعد قضية «بيغاسوس»
دولى
بيان رسمي من «كاف» بشأن إقامة كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
«بلدي زوارة» يقرر إلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى وفرض تدابير الإغلاق تحسبا لانتشار ...
ليبيا
الأهلي بنغازي يتأهل والأخضر يكتسح بسباعية والنصر يعبر بصعوبة في الأسبوع الـ20 من...
رياضة محلية
قرار بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة في السعودية
عربى
عقيلة يوضح أسباب رفض مشروع الميزانية (فيديو)
ليبيا
السماح لوزارة الموارد المائية بالتعاقد لتنفيذ محطات تحلية في طرابلس وبنغازي ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: الدبيبة إلى نيويورك وفي يده ملف «المعوقات»
ليبيا
تخصيص أكثر من 10 ملايين دينار لإنشاء متنزه عائلي بمقر باب العزيزية
ليبيا
الغويل يقترح سياسات وإجراءات لإعادة توزيع الدخل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على سيارة أستون مارتن الخارقة الجديدة