المنفي ورئيس النيجر يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس النيجر محمد بوعزوم. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

تبادل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس النيجر محمد بوعزوم، اليوم الثلاثاء، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن الرئيس النيجري محمد بوعزوم أعرب للمنفي عن تمنياته لليبيا وشعبها بالأمن والاستقرار والازدهار.

وأدى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد الفتح بمدينة طبرق شرق البلاد، مع أهالي وأعيان المدينة.

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وأكد المنفي في تهنئته لليبيين بمناسبة عيد الأضحى على «أهمية التمسك بقيم التسامح والتضحية»، مشيرًا إلى «جهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، كخيار أمثل لإعادة الاستقرار ولم شمل أبناء الوطن».

وتمنّى المنفي في بيان أمس الاثنين، أن «يعود هذا العيد على الأمة الليبية، بالخير والاستقرار والسلام، وأن يجنبنا شر المحن والأوبئة». آملا تحقيق الاستقرار في البلاد، والوصول بها إلى الاستحقاق الانتخابي، وأن يعم الرخاء جميع أرجائها.