مستشفى بني وليد يستقبل 17 مصابا بسبب استخدام السكاكين أثناء ذبح الأضاحي

طبيب بمستشفى بني وليد يعالج أحد المصابين جراء استخدام السكين. الثلاثاء 20 يوليو 2021. (الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام حاتم التويجر، إن قسم الإسعاف والطوارئ العام استقبل، اليوم الثلاثاء، 17 شخصًا مصابين بجروح جرّاء السكاكين أثناء عملية ذبح وسلخ الأضاحي.

وذكر التويجر لـ«بوابة الوسط» أن الإصابات كانت في اليدين والقدمين وتراوحت ما بين جروح خفيفة ومتوسطة، مؤكدا تحويل حالة واحدة حرجة إلى مدينة طرابلس.

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واحتفل الشعب الليبي والمسلمون في جميع أنحاء العالم، اليوم الثلاثاء، بأول أيام عيد الأضحى المبارك بإقامة الصلاة في الساحات العامة بالمدن والقرى، وسط دعوات لإجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

طبيب بمستشفى بني وليد يعالج أحد المصابين جراء استخدام السكين. الثلاثاء 20 يوليو 2021. (الإنترنت)