39 % زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع.. وطرابلس ومصراتة الأعلى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 يوليو 2021, 02:45 مساء
مستشفى جالو المركزي في الواحات. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا بنسبة 39%، خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 18 يوليو الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق، إذ أظهرت إحصائية أسبوعية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة إلى 18 ألفا و107 حالات، مقابل عشرة آلاف و926 إصابة، ووفاة 56 مصابا مقابل 30 وفاة.

وأوضحت الإحصائية أن يوم السبت 17 يوليو الجاري شهد أعلى إصابة مؤكدة خلال الأسبوع بتسجيل أربعة آلاف و61 حالة، تبعه يوم الأحد 18 يوليو الجاري الذي سجل 3425 حالة إصابة مؤكدة.

وأشارت إلى أن أعلى حالات مبلغ عنها كانت بمدينة طرابلس بواقع 5701 حالة، منها 1452 حالة مخالطة، تلتها مدينة مصراتة بحوالى 4218 حالة منها 3957 حالة مخالطة، ثم الزاوية بـ1658 حالة، لكنها لم تسجل حالات مخالطة، تبعتها مدينة زليتن بنحو 1179 حالة، منها 379 حالة مخالطة.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 226 ألفا و701 حالة، منها 38 ألفا و916 نشطة، و184 ألفا و476 متعافيا، و3309 متوفين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على نتائج مباريات اليوم الإثنين في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
الأمم المتحدة تدعو لتنظيم تكنولوجيات المراقبة بعد قضية «بيغاسوس»
دولى
بيان رسمي من «كاف» بشأن إقامة كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
«بلدي زوارة» يقرر إلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى وفرض تدابير الإغلاق تحسبا لانتشار ...
ليبيا
الأهلي بنغازي يتأهل والأخضر يكتسح بسباعية والنصر يعبر بصعوبة في الأسبوع الـ20 من...
رياضة محلية
قرار بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة في السعودية
عربى
عقيلة يوضح أسباب رفض مشروع الميزانية (فيديو)
ليبيا
السماح لوزارة الموارد المائية بالتعاقد لتنفيذ محطات تحلية في طرابلس وبنغازي ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: الدبيبة إلى نيويورك وفي يده ملف «المعوقات»
ليبيا
تخصيص أكثر من 10 ملايين دينار لإنشاء متنزه عائلي بمقر باب العزيزية
ليبيا
الغويل يقترح سياسات وإجراءات لإعادة توزيع الدخل
ليبيا
استطلاع: الليبيون أقل شعوب المنطقة ترددا لتلقي جرعة لقاح «كورونا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على سيارة أستون مارتن الخارقة الجديدة