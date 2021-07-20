1781 إصابة جديدة بـ«كورونا».. 10 وفيات و423 حالة شفاء

فريق رصد تابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب إحصائية المركز الصادرة عن يوم أمس الإثنين.

وأظهرت الإحصائية، المنشورة على صفحة المركز بموقع «فيسبوك»، شفاء 423 حالة، وعشر حالات وفاة بالوباء. وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 226 ألفا و701 حالة، منها 38 ألفا و916 نشطة، و184 ألفا و476 متعافيا، و3309 متوفين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

وفي تسجيل مصور الإثنين، ناشد وزير الصحة علي الزناني المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة «كورونا» خلال العيد عبر تقليل التنقل بين المدن في ليبيا إلا في الجانب الإنساني والظروف القصوى، ومنع التجمعات الاجتماعية والازدحام. وحث الوزير المواطنين على «التزام ارتداء الكمامات وغسل اليدين»، وضرورة «تقيد مقدمي الخدمات للجمهور في المخابز والأسواق والصيدليات بمنع الازدحام والالتزام بمسافة آمنة بين الأشخاص»، و«التعاون مع مقدمي الخدمات الصحية من أطباء وأطقم معاونة وتبجيلهم».