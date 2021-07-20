نشـرة الصيد البحري المتوقعة اليوم الثلاثاء (20 يوليو 2021)

نشـرة الصيد البحري المتوقعة اليوم الثلاثاء (20 يوليو 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية رؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على مناطق مختلفة من الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة الى السحب.

• البحر خفيف الموج إلى هادئ.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على مناطق مختلفة من الساحل.

• الريح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها بين 5 و10 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.