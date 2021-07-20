حالة الطقس المتوقعة (الثلاثاء 20 يوليو 2021)

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقي الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال خاصة الساحلية، مع تكاثر للسحب من حين إلى آخر على بعض المناطق الساحلية، خصوصا مناطق الشمال الشرقي اليوم وغدا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على المنطقة الممتدة من (بنغازي حتي مرتفعات الجبل الأخضر).

وحسب النشرة الجوية للمركز، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على المناطق الساحلية اليوم بين 28 و32 درجة مئوية، وبين 35 و42 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب، ومن المتوقع أن تستمر الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال حتى نهاية هذا الأسبوع.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا علي بعض المناطق.

• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية على الساحل، وتسجل بين 33 و37 درجة مئوية على دواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة على المنطقة الممتدة من (بنغازي حتى مرتفعات الجبل الأخضر).

• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (28 و31)مْ، وبين (34 و39) درجة مئوية على أجدابيا - جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.