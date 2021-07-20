مخازن الإمداد الطبي تستلم 500 الف جرعة من لقاح «سبوتنك» الروسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 يوليو 2021, 01:51 صباحا
استلام شحنة الخامسة من اللقاح الروسي «سبوتنك» وتتضمن 500 الف جرعة. (الإنترنت)

استلمت مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي مساء اليوم الأثنين الشحنة الخامسة من اللقاح الروسي «سبوتنك» وتتضمن 500 الف جرعة بعد وصولها مطار معيتيقة  الدولي و استكمال الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وذكرت صفحة جهاز الامداد الطبي  على «الفيسبوك» أن أمين مخزن الحلقة الباردة بالجهاز الدكتور عبالمنعم العوزي حضر عملية الاستلام  وقام فريق العمل المرافق بتخزين شحنة اللقاح وحفظها إلى حين استلام نتائج التحاليل المخبرية التي يقوم بها قسم التفتيش الدوائي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية تمهيدا للبدء في توزيعها على فروع الجهاز.

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وأكد العوزي أنه بهده الشحنة الخامسة  تكون مخازن الحلقة الباردة قد استلمت عدد 900 الف جرعة من اللقاح الروسي «سبوتنك».

استلام شحنة الخامسة من اللقاح الروسي «سبوتنك» وتتضمن 500 الف جرعة. (الإنترنت)
استلام شحنة الخامسة من اللقاح الروسي «سبوتنك» وتتضمن 500 الف جرعة. (الإنترنت)
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