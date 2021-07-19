بعثة الاتحاد الأوروبي تهنئ بالعيد: ليبيا حققت تقدما حقيقيا باتجاه السلام والمصالحة

شعار بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (الإنترنت).

عبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن الأمل في أن «يكون عيد الأضحى فاتحة لعام مليء بالأمل والتفاؤل لكل مكونات الشعب الليبي».

وقالت السفارة في منشور تهنئة بهذه المناسبة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الإثنين، «العيد هو مناسبة لتجديد الرّوابط بين الناس، وتظهر به معاني الأخوة والمحبة»، مضيفة: «يأتي عيد الأضحى هذا العام في وقت حققت فيه ليبيا تقدمًا حقيقيًّا باتجاه السلام والمصالحة الوطنية».

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وفي تهنئة بالمناسبة نفسها، دعا المبعوث الأممي يان كوبيش، في وقت سابق الإثنين «صانعي القرار والمؤسسات الليبية الرئيسية إلى صون ما تم تحقيقه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، والعمل معًا بروح الوحدة والوطنية وتحمل المسؤولية وتقاسمها في وضع رفاه الشعب الليبي ومصالحه فوق المصالح الضيقة».

كما جددت الولايات المتحدة الأميركية، عبر سفارتها لدى ليبيا، التزامها بمستقبل سلمي لجميع الليبيين، وذلك في تهنئة لمناسبة عيد الأضحى المبارك نشرتها السفارة الأميركية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».