السفارة الأميركية مهنئة بالعيد: نعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بمستقبل سلمي لجميع الليبيين

السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند. (الإنترنت)

جددت الولايات المتحدة الأميركية، عبر سفارتها لدى ليبيا، التزامها بمستقبل سلمي لجميع الليبيين، وذلك في تهنئة لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت التهنئة، التي نشرتها السفارة الأميركية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الإثنين: «نرسل أحر تحياتنا إلى جميع مَن يحتفلون بعيد الأضحى في ليبيا والولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم، ونعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بمستقبل سلمي لجميع الليبيين. عيد مبارك!».

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وفي تهنئة بالمناسبة نفسها، دعا المبعوث الأممي يان كوبيش، في وقت سابق الإثنين «صانعي القرار والمؤسسات الليبية الرئيسية إلى صون ما تم تحقيقه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، والعمل معًا بروح الوحدة والوطنية وتحمل المسؤولية وتقاسمها في وضع رفاه الشعب الليبي ومصالحه فوق المصالح الضيقة».

وحث كوبيش «جميع القادة والمؤسسات الليبية على استحضار رسالة السلام والتعاطف والمصالحة التي ترمز إليها هذه المناسبة من أجل إنهاء الانقسامات المستمرة في البلاد، ووضع حد للمصاعب التي لا يزال الشعب الليبي يتحملها».