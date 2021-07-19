في تهنئة بعيد الأضحي.. كوبيش يدعو صانعي القرار والمؤسسات الليبية لـ«تحمل المسؤولية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 08:09 مساء
المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش. (الإنترنت)

دعا المبعوث الأممي يان كوبيش، الإثنين، «صانعي القرار والمؤسسات الليبية الرئيسية إلى صون ما تم تحقيقه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، والعمل معاً بروح الوحدة والوطنية وتحمل المسؤولية وتقاسمها في وضع رفاه الشعب الليبي ومصالحه فوق المصالح الضيقة».

وفي رسالة تهنئة لمناسبة عيد الأضحى المبارك، قال المبعوث الأممي «بالنيابة عن كامل أسرة الأمم المتحدة في ليبيا، أتمنى لكم جميعاً ولأحبائكم وأسركم عطلة هادئة وسعيدة مليئة بالأمل في مستقبل أفضل.

وحث كوبيش «جميع القادة والمؤسسات الليبية على استحضار رسالة السلام والتعاطف والمصالحة التي ترمز إليها هذه المناسبة من أجل إنهاء الانقسامات المستمرة في البلاد ووضع حد للمصاعب التي ما يزال الشعب الليبي يتحملها».

انتخابات ديسمبر
وأضاف المبعوث الخاص قائلاً «وبهذه المناسبة،  أتمنى أن تستلهموا جميعاً من روح التآلف التي تجسدها هذه المناسبة المقدسة لتكثيف جهودكم لمواصلة مسيرة السلام عبر التمكين من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021».

وفي وقت سابق الإثنين، هنأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الإثنين، الشعب الليبي في مناسبة عيد الأضحى المبارك.  وقال في بيان، حسب مكتبه الإعلامي، «تمر علينا هذه المناسبة العظيمة، وقد وفقنا الله في تثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد جل المؤسسات، وإنشاء مفوضية وطنية للمصالحة، لتكون نواةً للم الشمل، ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد».

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