كيف استقبل سعر صرف الدينار عيد الأضحى؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 03:40 مساء
سعر صرف الدينار في السوقين الرسمية والموازية قبل عيد الأضحى. (بوابة الوسط)

تباينت أسعار صرف الدولار والعملات الدولية الرئيسية في السوقين الرسمية والموازية مع الاستعداد لحلول عيد الأضحى المبارك.

ففي السوق الرسمية، تراجع متوسط سعر صرف الدولار على نحو هامشي إلى 4.51 دينار يوم الخميس مقابل 4.52 دينار يوم الأربعاء، على ما أعلنت آخر نشرة صادرة عن المصرف المركزي. كذلك تراجع متوسط سعر صرف اليورو إلى 5.33 مقابل  5.34 دينار، فيما حافظ الجنيه الإسترليني على مستوي 6.25 دينار، والليرة التركية عند 0.52 دينار.

وحسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي. وفيما يخص العملات العربية،  بقي متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.20 دينار، في حين تراجع الدرهم الإماراتي إلى 1.22 دينار مقابل 1.23 دينار الأربعاء، وحافظ الدينار التونسي على مستوى 1.61 دينار ليبي.

أما في السوق الموازية، ارتفع سعر صرف الدولار إلى 5.07 دينار السبت - آخر تداولات ما قبل العيد - مقابل 5.04 دينار في تداولات الخميس الماضي بفارق ثلاثة قروش. كما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 5.87 دينار مقابل 5.83 دينار، بفارق أربعة قروش حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 6.95 دينار، والليرة التركية عند 0.59 دينار، والدينار التونسي عند 1.81 دينار ليبي.

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