الاتحاد الأوروبي ينفي مناقشة إرسال بعثة عسكرية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 03:22 مساء
مقر الاتحاد الأوروربي في بروكسل، (أرشيفية: ا ف ب)

نفت الناطقة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي غوزيب بوريل، مناقشة إرسال بعثة عسكرية إلى ليبيا في الوقت الحاضر.

وقالت نبيلة مصرالي، إن الدعم الأوروبي لليبيا مستمر عبر بعثة مدنية وأخرى عسكرية في البحر الأبيض المتوسط «إيريني»، حسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الإثنين.

ورفضت التعليق على ما أثير بشأن وجود «وثيقة مسربة» صدرت عن إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد بشأن «خططه» لإرسال مهمة عسكرية إلى ليبيا.

وجددت مصرالي، رغبة الاتحاد الأوروبي أن يثمر الحوار الوطني الليبي الشامل عن نتائج ملموسة، وأن تجري الانتخابات في موعدها، وأن ينفذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، والذي ينص على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وتابعت: «نحن في مرحلة دقيقة، وهناك فرصة للعمل على تثبت المكتسبات التي تحققت في ليبيا حتى الآن».

ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصادر أوروبية، لم تسمها، أن الاتحاد يشك في أن يثمر الحوار الليبي عن نتائج ملموسة، وأن تجري الانتخابات في موعدها، منوهة بأن الاتحاد يبحث حاليا طرق توسيع طيف عمله في ليبيا لمساعدة السلطات هناك لتحقيق السلام والاستقرار.

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