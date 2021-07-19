أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة شمالا.. واستمرار موجة الحر في الجنوب

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)



توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة غالبية مناطق الشمال، خصوصا المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، بقاء درجات الحرارة مرتفعة في الجنوب.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر علي بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار على سرت، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية، وبين 34 و36 درجة مئوية على مناطق نالوت والقريات وأبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة علي المنطقة الممتدة من بنغازي حتى مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلي شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية، وبين 36 و39 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية، وتصل إلى 36 درجة مئوية على هون.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.