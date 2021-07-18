وصول 5 ملايين دينار إلى فرع مصف التجارة والتنمية في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 يوليو 2021, 09:43 مساء
صالة فرع مصرف التجارة والتنمية بمدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

تسلم فرع مصرف التجارة والتنمية بمدينة سرت خمسة ملايين دينار لحل أزمة نقص السيولة النقدية لزبائن المصرف بالمدينة.

وقال مصدر مصرفي بالمصرف لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن إدارة الفرع حددت سقف السحب بألف دينار فقط للصف الواحد والسحب مرة واحدة لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ولاحظ مراسل «بوابة الوسط» أن أغلبية المصارف التجارية العاملة بمدينة سرت تشهد ازدحاما بسبب إدراج حوافظ المرتبات عن شهر يوليو متأخرا.

كما لوحظ عدم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة «كورونا» وأن أغلبية المواطنيين، رجالًا ونساءً، لم يرتدون الكمامات ولم يقم المصرف بتوفير مواد التعقيم اللازمة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدف في الدوري الممتاز
رياضة محلية
النصر يفوز على الصداقة في الأسبوع الـ20 من الدوري الليبي (فيديو)
رياضة محلية
كاركاتير خيري - أسعار الأضاحي في ليبيا
كاريكاتير
آلاف الحجاج يتوجهون إلى مشعر منى
عربى
إصابة وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد بفيروس كورونا
دولى
الاحتلال يقتحم الأقصى ويحاصر المصلين
عربى
زعيم حركة طالبان «يؤيد بشدة» تسوية سياسية للنزاع في أفغانستان
دولى
أوروبا تشدد التدابير لاحتواء موجة جديدة مرتقبة من «كوفيد-19»
دولى
«بوابة الوسط» ترصد أرقام وإحصاءات الأسبوع الـ19 في الدوري الليبي الأقل تهديفا
رياضة محلية
«منبر المرأة»: 17 يوليو «علامة مظلمة» في تاريخ المشاركة السياسية للمرأة الليبية
ليبيا
قرار بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة في السعودية
عربى
عقيلة يوضح أسباب رفض مشروع الميزانية (فيديو)
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة إسرائيلية طورت برنامجا خبيثا للتجسس على رؤساء دول وحكومات وسياسين وصحفيين ونشطاء حول العالم