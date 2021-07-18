وصول 5 ملايين دينار إلى فرع مصف التجارة والتنمية في سرت

صالة فرع مصرف التجارة والتنمية بمدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

تسلم فرع مصرف التجارة والتنمية بمدينة سرت خمسة ملايين دينار لحل أزمة نقص السيولة النقدية لزبائن المصرف بالمدينة.

وقال مصدر مصرفي بالمصرف لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن إدارة الفرع حددت سقف السحب بألف دينار فقط للصف الواحد والسحب مرة واحدة لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ولاحظ مراسل «بوابة الوسط» أن أغلبية المصارف التجارية العاملة بمدينة سرت تشهد ازدحاما بسبب إدراج حوافظ المرتبات عن شهر يوليو متأخرا.

كما لوحظ عدم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة «كورونا» وأن أغلبية المواطنيين، رجالًا ونساءً، لم يرتدون الكمامات ولم يقم المصرف بتوفير مواد التعقيم اللازمة.

