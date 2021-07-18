ضبط 100 ألف قرص مخدر بحوزة شخص في كمين بمنطقة طمزين

الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزة دكتور في كمين طمزين. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأحد، أن عناصر فرع الإدارة في نالوت تمكنوا من ضبط أكثر من 100 ألف قرص مخدر كانت بحوزة «دكتور»، وذلك في كمين محكم أُعد له بمنطقة طمزين غرب البلاد.

وأوضحت الإدارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن معلومات مصدرية وصلت الإدارة أفادت بوجود شخص من منطقة تيجي، لديه صيدلية يمتهن بيع الأقراص المهلوسة بكميات كبيرة ويعمل معه «دكتور» يقوم بنقل الأقراص المهلوسة بمقابل مادي.

وأكدت الإدارة أن القبض على الدكتور المتهم وضبط الكمية المبلغ عنها جرى في كمين محكم نصب له بمنطقة طمزين بعد التحري وجمع المعلومات عن المعني، مشيرة إلى أن المتهم «اعترف بأنه يقوم بنقل الأقراص بمقابل مادي، ولا يزال البحث جاريًا عن صاحب الكمية سالفة الذكر».

الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزة دكتور في كمين طمزين. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)

الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزة دكتور في كمين طمزين. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)