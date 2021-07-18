سكان أبوهادي بسرت يعانون من طفح مياه الصرف الصحي بالمنطقة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 18 يوليو 2021, 08:45 مساء
طفح مياه الصرف الصحي بمنطقة أبوهادي في سرت. (بوابة الوسط)

أعرب سكان منطقة أبوهادي في سرت عن استياءهم من تجمع مياه الصرف الصحي أمام منازلهم ووسط مزارعهم الواقعة بالمنطقة التي تبعد 15 كلم جنوب المدينة، والتي تسببت في العديد من المشاكل الصحية والمادية وإفساد محاصيلهم الزراعية، واضطرتهم إلى منع الأطفال من الخروج للعب أمام منازلهم.

وقال سكان من منطقة أبوهادي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن هذه الكارثة تسببت في إفساد الأشجار وبعض المحاصيل الزراعية جراء اختلاط مياه الصرف الصحي ببعض آبار المياه المستخدمة في الشرب والري.

وأضافت المصادر أن أعمدة الكهرباء وصناديق التحكم حوصرت من مياه الصرف الصحي ما أدى إلى انقطاعات وأعطال متكررة للكهرباء واعتذار فنيي شركة الكهرباء عن صيانة الخط لعدم قدرتهم على الوصول إلى مكان العزل بسبب برك المياه السوداء.

وناشد سكان أبوهادي كافة المسؤولين بوزارتي الإسكان والموراد المائية وبلدية سرت وجهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق وجهات الاختصاص بضرورة إيجاد حل سريع لهذه المشكلة التي يعانون منها منذ عشر سنوات..

وأكدت المصادر أنه بالرغم من زيارة كل عمداء البلدية المتعاقبين ووزير المياه بالحكومة الموقتة السابقة العام الماضي ووزير المياه بحكومة الوحدة الوطنية خلال العام الجاري إلى المكان إلا أنه «لا حلول لاحت في الأفق.. ولم يجن السكان من هذه الزيارات سوى الوعود والتقاط الصور دون أي تنفيذ على أرض الواقع».

طفح مياه الصرف الصحي بمنطقة أبوهادي في سرت. (بوابة الوسط)
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