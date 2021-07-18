هيئة الأوقاف تعلن ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 يوليو 2021, 07:10 مساء
المواطنون في غات يؤدون صلاة عيد الأضحى، 31 يوليو 2020، (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الأحد، ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى، مشددة على ضرورة التقيد بالضوابط الاحترازية، لا سيما أثناء المعايدة، مع التأكيد على منع التصافح والتعانق لتقليل انتشار الجائحة، وحتى لا تكون هذه المناسبات الشرعية وسيلة لانتقال المرض بين عموم المسلمين.

ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الهيئة رقم (604) لسنة 2021 على أن تكون صلاة عيد الأضحى «حصرا في الساحات، مع منع إقامتها في بالمساجد، حفاظا على السلامة العامة في ظل التفشي الخطير للسلالة المتحورة من الجائحة».

وأوضحت المادة الثالثة من القرار أن «تقام الصلاة في وقت مبكر من نهار العيد، ويلزم الخطيب بتنبيه عموم المصلين قبل انتهاء الخطبة بعدم التصافح والمعانقة أثناء المعايدة، والاكتفاء بالمعايدة الشفوية».

وحملت المادة الرابعة من القرار كافة المسؤوليات الشرعية والقانونية والأخلاقية تجاه أي مآلات وبائية تؤثر على سلامة المجتمع لكل من يخالف التعليمات والضوابط المنصوص عليها في القرار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النصر يفوز على الصداقة في الأسبوع الـ20 من الدوري الليبي (فيديو)
رياضة محلية
كاركاتير خيري - أسعار الأضاحي في ليبيا
كاريكاتير
آلاف الحجاج يتوجهون إلى مشعر منى
عربى
إصابة وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد بفيروس كورونا
دولى
الاحتلال يقتحم الأقصى ويحاصر المصلين
عربى
زعيم حركة طالبان «يؤيد بشدة» تسوية سياسية للنزاع في أفغانستان
دولى
أوروبا تشدد التدابير لاحتواء موجة جديدة مرتقبة من «كوفيد-19»
دولى
«بوابة الوسط» ترصد أرقام وإحصاءات الأسبوع الـ19 في الدوري الليبي الأقل تهديفا
رياضة محلية
«منبر المرأة»: 17 يوليو «علامة مظلمة» في تاريخ المشاركة السياسية للمرأة الليبية
ليبيا
قرار بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة في السعودية
عربى
عقيلة يوضح أسباب رفض مشروع الميزانية (فيديو)
ليبيا
الغويل في حوار مع «الوسط»: توحيد المصرف المركزي يعيد إلى الدينار الليبي عافيته
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هيونداي تكشف إلنترا 2022