ضبط 18 بندقية حربية على متن شاحنة متجهة إلى مدينة المرج

الأسلحة الحربية المضبوطة على متن الشاحنة. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، ضبط 18 بندقية حربية كانت على متن شاحنة متجهة إلى مدينة المرج، وذلك أثناء تفتيشها بناء على المعلومات الواردة إلى قسم شرطة النجدة بمديرية أمن الهلال النفطي.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الأسلحة المضبوطة من بينها 14 بندقية نوع كلاشينكوف، و4 بندقيات نوع «FN» و7 دانات قاذف «R.B.G»، و42 سكينًا حربيًّا.

وأكدت الوزارة القبض على سائق الشاحنة وشخص آخر متهم في القضية بمدينة المرج جرى ضبطه بالتعاون مع فرع جهاز الأمن الداخلي في المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

وثمنت وزارة الداخلية كافة الجهود الأمنية التي تقوم بها الأجهزة التابعة لها في ضبط المجرمين والخارجين عن القانون لإرساء دعائم الأمن والأمان.

الأسلحة الحربية المضبوطة على متن الشاحنة. (وزارة الداخلية)

المتهم مع الأسلحة الحربية المضبوطة. (وزارة الداخلية)