هيئة الرقابة الإدارية تعلن نتائج عمل لجنة متابعة استيراد الأضاحي

شعار هيئة الرقابة الإدارية. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأحد، أن اللجنة السداسية لمتابعة استيراد الأضاحي أنهت أعمالها، المتعلقة بمتابعة وتدقيق وتقييم إجراءات توريد الأضاحي والتأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات الصحية اللازمة لحماية المستهلك والآلية السليمة في عملية التوريد ورصد أي مخالفات قد تحدث أثناء عملية التوريد وفق قرار إنشائها.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللجنة توصلت إلى أن «سعر صرف الدينار مقابل الدولار مرتفع جدا، ما سبّب عزوف أغلب التجار عن الدخول فى مثل هذه المخاطرة، أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار الأغنام الحية عالميا. الأمر الذى أثر سلبا على ارتفاع التكاليف بشكل عام. علاوة عن ذلك ارتفاع الضريبة الجمركية وقيمة الشحن».

وأكدت الهيئة أن «هذه العوائق كانت سببا رئيسيا فى عزوف عدة شركات فى الدخول فى هذه المخاطرة»، مشيرة إلى أن اللجنة توصلت من جهة أخرى «إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من الجهات ذات العلاقة بالموضوع للتخفيف من أعباء المواطن ذى الدخل المحدود».

وشكلت هيئة الرقابة الإدارية في 14 يوليو الجاري لجنة سداسية بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (397) لسنة 2021، برئاسة محمد الذيب وعضوية كل من عبدالرؤوف النجار ووليد عياد وعماد المزوغي وعبداللطيف فارس ومصطفى الأقطع.