هيئة الرقابة الإدارية تعلن نتائج عمل لجنة متابعة استيراد الأضاحي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 يوليو 2021, 04:04 مساء
شعار هيئة الرقابة الإدارية. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأحد، أن اللجنة السداسية لمتابعة استيراد الأضاحي أنهت أعمالها، المتعلقة بمتابعة وتدقيق وتقييم إجراءات توريد الأضاحي والتأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات الصحية اللازمة لحماية المستهلك والآلية السليمة في عملية التوريد ورصد أي مخالفات قد تحدث أثناء عملية التوريد وفق قرار إنشائها.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللجنة توصلت إلى أن «سعر صرف الدينار مقابل الدولار مرتفع جدا، ما سبّب عزوف أغلب التجار عن الدخول فى مثل هذه المخاطرة، أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار الأغنام الحية عالميا. الأمر الذى أثر سلبا على ارتفاع التكاليف بشكل عام. علاوة عن ذلك ارتفاع الضريبة الجمركية وقيمة الشحن».

وأكدت الهيئة أن «هذه العوائق كانت سببا رئيسيا فى عزوف عدة شركات فى الدخول فى هذه المخاطرة»، مشيرة إلى أن اللجنة توصلت من جهة أخرى «إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من الجهات ذات العلاقة بالموضوع للتخفيف من أعباء المواطن ذى الدخل المحدود».

وشكلت هيئة الرقابة الإدارية في 14 يوليو الجاري لجنة سداسية بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (397) لسنة 2021، برئاسة محمد الذيب وعضوية كل من عبدالرؤوف النجار ووليد عياد وعماد المزوغي وعبداللطيف فارس ومصطفى الأقطع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - أسعار الأضاحي في ليبيا
كاريكاتير
إصابة وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد بفيروس كورونا
دولى
الاحتلال يقتحم الأقصى ويحاصر المصلين
عربى
زعيم حركة طالبان «يؤيد بشدة» تسوية سياسية للنزاع في أفغانستان
دولى
أوروبا تشدد التدابير لاحتواء موجة جديدة مرتقبة من «كوفيد-19»
دولى
«بوابة الوسط» ترصد أرقام وإحصاءات الأسبوع الـ19 في الدوري الليبي الأقل تهديفا
رياضة محلية
«منبر المرأة»: 17 يوليو «علامة مظلمة» في تاريخ المشاركة السياسية للمرأة الليبية
ليبيا
قرار بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة في السعودية
عربى
عقيلة يوضح أسباب رفض مشروع الميزانية (فيديو)
ليبيا
الغويل في حوار مع «الوسط»: توحيد المصرف المركزي يعيد إلى الدينار الليبي عافيته
ليبيا
السماح لوزارة الموارد المائية بالتعاقد لتنفيذ محطات تحلية في طرابلس وبنغازي ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: الدبيبة إلى نيويورك وفي يده ملف «المعوقات»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هيونداي تكشف إلنترا 2022