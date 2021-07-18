«الرئاسي» يطلب الإسراع في اعتماد ميزانية الدولة للوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين

اجتماع سابق للمجلس الرئاسي, (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

أكد المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد الميزانية العامة للعام 2021، للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت السلطة التنفيذية بالإيفاء بها أمام المواطنين لسد احتياجاتهم وخاصة الأساسية منها، «وفقا لما ورد بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 19 نوفمبر 2020».



وقال المجلس في بيان إنه يتابع «بقلق شديد جولات النقاش بين اللجنة المالية بمجلس النواب واللجنة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بشأن بعض التعديلات الفنية على مشروع الميزانية المقترحة للعام المالي 2021، وذلك للوصول إلى توافق يؤدي لاعتمادها وفقا للتشريعات المالية النافذة».

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وعلّق مجلس النواب جلسته التي عقدها في طبرق الثلاثاء الماضي، والتي كانت مخصصة لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون الميزانية العامة المقدم من حكومة الوحدة الوطنية إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك لحين «توافر النصاب القانوني للتصويت» على المشروع، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

لكن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، أوضح في تصريح خلال اجتماعه مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر يوم الجمعة، الأسباب التي دفعت أعضاء المجلس إلى عدم تمرير مشروع قانون الميزانية العامة المقدم من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقال عقيلة إن بعض النواب يطالبون «أن تكون للمؤسسة العسكرية ميزانية مقدرة ومحترمة تستطيع أن تنفذ من خلالها مهامها»، إضافة إلى أن باب التنمية في الميزانية المقترحة «مبهم» لأن الحكومة لم تحدد فيه أين ستنفذ مشروعاتها.