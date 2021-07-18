«المركزي» يوجه المصارف بفتح أبوابها غدا

وجه المصرف المركزي، اليوم الأحد، جميع المصارف التجارية بفتح أبوابها غدا الإثنين، لصرف المرتبات واستمرار صرف السيولة للمواطنين.

وأرجع المركزي، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» هذا القرار إلى «تأخر بعض قطاعات الدولة في إحالة المرتبات للمصارف»، وأكد المنشور «توفر السيولة لدى المصارف».

وتساءل مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مواعيد عمل المصارف اليوم الأحد، وغدا الإثنين، عطلة الوقوف بعرفة، في حين أشارت رسالة دورية من إدارة الرقابة المصرفية بالمصرف المركزي الأسبوع الماضي، إلى أن يومي الأحد والإثنين دوام عادي في جميع المصارف التجارية إلى الساعة الرابعة مساءً. ووفق إدارة الرقابة فإن عطلة عيد الأضحى بالمصارف تبدأ أول أيام العيد (الثلاثاء 20 يوليو الجاري).

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أعلنت أيام «الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» المقبلة عطلة الوقوف بعرفة وعيد الأضحى في جميع المؤسسات والهيئات العامة.