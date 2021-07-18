نشرة الصيد البحري (الأحد 18 يوليو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 يوليو 2021, 11:20 صباحا
نشرة الصيد نشرة الصيد البحري (اليوم الأحد 18 يوليو 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج على ساحل زوارة ودرنة وطبرق و قليل الاضطراب على باقي الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة .
• السماء قليلة الى السحب صافية.
• الرياح شمالية غربية بوجه عام، وتكون متغيرة الاتجاه هذه الليلة وصباح غد على ساحل زوارة، سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
• البحر قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج على ساحل زوارة.
• درجة حرارة سطح البحر من 26 إلى 28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة .
• السماء قليلة السحب.
• الرياح شمالية غربية على معظم الساحل، وغربية على ساحل شحات، وتكون متغيرة الاتجاه صباح غد على ساحل بنغازي وطبرق سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
• البحر خفيف الموج على ساحل درنة وطبرق وقليل الاضطراب على باقي الساحل.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

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