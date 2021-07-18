نشرة الصيد البحري (الأحد 18 يوليو 2021)

نشرة الصيد نشرة الصيد البحري (اليوم الأحد 18 يوليو 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج على ساحل زوارة ودرنة وطبرق و قليل الاضطراب على باقي الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة .

• السماء قليلة الى السحب صافية.

• الرياح شمالية غربية بوجه عام، وتكون متغيرة الاتجاه هذه الليلة وصباح غد على ساحل زوارة، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.

• البحر قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج على ساحل زوارة.

• درجة حرارة سطح البحر من 26 إلى 28 درجة مئوية.