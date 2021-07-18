حالة الطقس المتوقعة (الأحد 18 يوليو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 يوليو 2021, 10:15 صباحا
حالة الطقس المتوقعة (الأحد 18 يوليو 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال، بينما تبقى الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب اليوم.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة
• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، وتسجل 37 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة
• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر.
• الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و33درجة مئوية، وبين 36 و39 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح:  شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية، وتصل إلى 37 درجة مئوية على هون.

الكفرة- السرير- تازربو
• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زعيم حركة طالبان «يؤيد بشدة تسوية سياسية» للنزاع في أفغانستان
دولى
أوروبا تشدد التدابير لاحتواء موجة جديدة مرتقبة من «كوفيد-19»
دولى
«بوابة الوسط» ترصد أرقام وإحصاءات الأسبوع الـ19 في الدوري الليبي الأقل تهديفا
رياضة محلية
«منبر المرأة»: 17 يوليو «علامة مظلمة» في تاريخ المشاركة السياسية للمرأة الليبية
ليبيا
قرار بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة في السعودية
عربى
عقيلة يوضح أسباب رفض مشروع الميزانية (فيديو)
ليبيا
الغويل في حوار مع «الوسط»: توحيد المصرف المركزي يعيد إلى الدينار الليبي عافيته
ليبيا
السماح لوزارة الموارد المائية بالتعاقد لتنفيذ محطات تحلية في طرابلس وبنغازي ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: الدبيبة إلى نيويورك وفي يده ملف «المعوقات»
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
ليبيا
تخصيص أكثر من 10 ملايين دينار لإنشاء متنزه عائلي بمقر باب العزيزية
ليبيا
الدبيبة يأذن لجهاز تطوير المراكز الإدارية بتنفيذ 10 مدرجات دراسية متكاملة بجامعة...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هيونداي تكشف إلنترا 2022