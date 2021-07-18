حالة الطقس المتوقعة (الأحد 18 يوليو 2021)

حالة الطقس المتوقعة (الأحد 18 يوليو 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال، بينما تبقى الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب اليوم.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، وتسجل 37 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر.

• الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و33درجة مئوية، وبين 36 و39 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية، وتصل إلى 37 درجة مئوية على هون.