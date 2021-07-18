«بلدي جادو» يوزع 110 من الأضاحي على المحتاجين ضمن مبادرة الدبيبة

من توزيع الأضاحي في بلدية جادو, 16 يوليو 2021, (بلدية جادو)

أعلنت بلدية جادو، أن المجلس البلدي باشر في توزيع 110 أضاحٍ على الأسر المحتاجة بالمدينة، ضمن مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لتوزيع الأضاحي على الأسر ذات الدخل المحدود.

وقال البلدية، في بيان السبت، إن عملية التوزيع تمت الجمعة بالتعاون مع مكتب صندوق الزكاة وشعبة الهلال الأحمر ومكتب الشؤون الاجتماعية.

وبحسب البيان تمت عملية التوزيع أيضًا بحضور بعض مختاري المحلات والمندوبين.

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وفي وقت سابق السبت، تابع الدبيبة الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد»، واستعدادات وزارة الصحة خلال عيد الأضحى المبارك، وخططها حال تفاقم الحالة الوبائية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدبيبة، مساء السبت، مع وزير الصحة علي الزناتي، ووكيل وزارة الداخلية بشير الأمين، بحضور رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض وأعضاء اللجنة المكلفة بالمواطنين العالقين في تونس، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.