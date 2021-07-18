500 دينار إعانة لمنتسبي «الداخلية» من ذوي الدخل المحدود

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 يوليو 2021, 01:40 صباحا
وزير الداخلية خالد مازن متحدثا إلى المؤتمر الوزاري لإدارة تدفقات الهجرة في لشبونة، 11 مايو 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، السبت، منح إعانة مالية إلى منتسبيها من ذوي الدخل المحدود، محددة خمسة شروط لاستحقاق هذه الإعانة.

ويقدم الإعانة، التي تقدر بنحو 500 دينار، صندوق الرعاية الاجتماعية بالوزارة لمنسبيها من ذوي الدخل المحدود ممن تحال اشتراكاتهم إلى الصندوق، وفق بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

وحدد الصندوق خمسة شروط لاستحقاق منتسبي الوزارة المنحة وهي: أن يكون متزوجا، ممن يتقاضون صافي راتب 800 دينار فما دون ذلك، شهادة مرتب، رسالة من جهة العمل، وشهادة بالوضع العائلي من السجل المدني.

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