«مكافحة الأمراض»: الإقبال جيد على التطعيم ضد كورونا في الحملة الاستثنائية بزوارة وزليتن

التطعيم ضد كورونا ضمن الحملة الاستثنائية في زوارة وزليتن, 17 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن الإقبال على التطعيم ضمن الحملة الاستثنائية التي انطلقت اليوم في زوارة وزليتن كان جيدا.

وبحسب المركز، انطلقت صباح اليوم السبت، الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينتي زوارة و زليتن، كاستجابة استثنائية وسريعة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبب ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس في المدينتين، وفق بيان للمركز اليوم.

وتابع البيان أن الإقبال على التطعيم كان جيدا، وسارت الحملة بصورة حسنة، مضيفا أن فريق خبراء المركز يتابعون سير العمل مع المسؤولين بالمدينتين.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت بلدية زوارة، انطلاق الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» على شواطئ البحر بالبلدية، التي تستهدف سبعة آلاف مواطن.

- انطلاق حملة استثنائية للتطعيم فيروس «كورونا» على شواطئ زوارة

وقال مدير مكتب الخدمات الصحية في البلدية، وليد دباب، إن الإقبال على التطعيم يعتبر جيدا، مضيفا أن الوقت الذي سيستغرقه المواطن في التطعيم لن يتجاوز كحد أقصى عشرين دقيقة.

وأضاف أن المكتب يدعو الجميع ممن تجاوز الثامنة عشرة من العمر للمبادرة والتطعيم لحماية المجتمع من انتشار هذا الوباء، مشيرا إلى أن الحملة تستمر لمدة يومين، من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.

التطعيم ضد كورونا ضمن الحملة الاستثنائية في زوارة وزليتن, 17 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

التطعيم ضد كورونا ضمن الحملة الاستثنائية في زوارة وزليتن, 17 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)