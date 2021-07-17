السفارة الليبية في تونس: استمرار متابعة الحالة الصحية للعالقين المصابين بفيروس كورونا

جانب من متابعة الحالة الصحية للعالقين المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس. ( 17 يوليو 2021)

أكدت السفارة الليبية في تونس، اليوم السبت، استمرار متابعة الحالة الطبية للمصابين بفيروس كورونا من المواطنين العالقين الذين أظهرت التحليلات إصابتهم بالفيروس في مقر احتجازهم بفندق دار جربة.

وكان القائم بأعمال السفارة على المزوغي قد أكد في 13 يوليو الجاري، أن لجنة الطوارئ بالسفارة وقنصلتي تونس وصفاقس تتابع تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بخصوص أوضاع المواطنين العالقين.

وأضاف: «شرعنا في استقبال المواطنين بفندق دار جربة بجزيرة جربة وأخذ مسحة تحليل الكورونا pcr وبقاء المواطن ليلة واحدة مجانًا، ومن ثم يستلم نتيجة تحليله وإذا كانت سلبية يتجه لليبيا وإن كانت إيجابية يبقي بالفندق حتى يتعافى».

وأشار إلى أن فرق السفارة والقنصليتين عملوا على تسهيل عودة المواطنين برًا وجوًا و«قدموا كل الدعم والمساعدة لهم لتذليل كل الصعاب للجميع».

وكان الدبيبة قرر وقف الرحلات الجوية بداية من السبت الماضي ولمدة أسبوع؛ فيما أكدت السفارة، الثلاثاء الماضي، اقتصار العودة إلى ليبيا عبر معبر رأس أجدير الحدودي فقط حتي منتصف ليلة الجمعة 16 يوليو.

وتابعت السفارة: «قمنا بإجلاء أكثر من 500 مواطن عبر رحلات جوية وما يزيد على 1500 مواطن كانوا عالقين بالقرب من معبر رأس أجدير».

جانب من متابعة الحالة الصحية للعالقين المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس. ( 17 يوليو 2021)

جانب من متابعة الحالة الصحية للعالقين المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس. ( 17 يوليو 2021) جانب من متابعة الحالة الصحية للعالقين المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس. ( 17 يوليو 2021)