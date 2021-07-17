الدبيبة بعد عودته من نيويورك: لن تبقى أية قوة أجنبية أو مرتزقة في الأراضي الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 02:40 مساء
الدبيبة لدى عودته من نيويورك، 17 يوليو 2021. (لقطة مثبتة)

قال رئيس حكومة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إنه «لن تبقى أية قوة أجنبية أو مرتزقة في الأراضي الليبية»، مضيفًا «سنجعل الانتخابات واقعا ولن نقف أمام رغبة الليبيين».

وفي كلمة بعد عودته من نيويورك، حيث شارك في جلسة مجلس الأمن الخميس، قال الدبيبة: «لم يكن لليبيا حضور مؤثر في مجلس الأمن وأكدنا خلال وجودنا في المجلس أننا نمثل أنفسنا دون وصاية من أحد».

وأوضح «دعونا إلى تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في الداخل والخارج، وقد وجدنا دعمًا كبيرًا من المجتمع الدولي». وفي وقت سابق، استقبل عدد من الوزراء وعمداء البلديات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عقب عودته من نيويورك.

وخلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن، قال  الدبيبة، إن ليبيا تعيش «بارقة أمل للخروج من النفق المظلم الذي تمر به» منذ سنوات. وأضاف أن خروج المرتزقة من ليبيا يعتبر من «أهم ما يواجهنا»، مؤكدًا أن «استمرار تواجدهم يشكل خطرًا على العملية السياسة». وتابع: «الحكومة تؤكد على أن استمرار تواجد القوات الأجنبية على أرض ليبيا أمر مرفوض».

الدبيبة لدى عودته من نيويورك، 17 يوليو 2021. (لقطة مثبتة)
الدبيبة لدى عودته من نيويورك، 17 يوليو 2021. (لقطة مثبتة)
الدبيبة لدى عودته من نيويورك، 17 يوليو 2021. (لقطة مثبتة)
الدبيبة لدى عودته من نيويورك، 17 يوليو 2021. (لقطة مثبتة)
الدبيبة لدى عودته من نيويورك، 17 يوليو 2021. (لقطة مثبتة)
الدبيبة لدى عودته من نيويورك، 17 يوليو 2021. (لقطة مثبتة)
الدبيبة لدى عودته من نيويورك، 17 يوليو 2021. (لقطة مثبتة)
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