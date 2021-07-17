حالة الطقس المتوقعة (السبت 17 يوليو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 09:32 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء معتدلة على مناطق الشمال؛ إذ تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية مع رياح شمالية نشطة أحيانًا على بعض المناطق.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن الأرصاد، تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا هذا اليوم على أغلب مناطق الوسط  والجنوب؛ إذ تتراوح بين 39 و45 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على بعض هذه المناطق.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء المعتدلة على مناطق الشمال مع تكاثر السحب من حين لآخر اليومين المقبلين على بعض المناطق، خاصةً مناطق الشمال الشرقي، وتتسع رقعة هذه الأجواء المعتدلة بدايةً من غد لتشمل أغلب مناطق الوسط وبعض مناطق الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة
•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية، وبين 35 و39 درجة مئوية على مناطق مزدة والقريات وأبونجيم.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة
•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب ومن المتوقع أن تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.
•الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية، وتصل اليوم على جالو والجغبوب إلى  40 درجة مئوية، وتنخفض غدًا.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
•الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و45 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو
•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

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