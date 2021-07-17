الدبيبة: لا علم لي بتفاهم روسيا وتركيا حول خروج المقاتلين من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 01:15 صباحا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

نفى رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة علمه بأي تفاهم بين روسيا وتركيا بخصوص سحب مقاتليهما الأجانب من ليبيا، قائلا: «لم أسمع به، لكن نرحب بأي اتفاق وبخروج أي قوات أو مقاتلين أو مرتزقة بأي دعم من أي طرف، ونتحدث مع الجميع بخصوص سحب القوات الأجنبية من ليبيا».

وكشف الدبيبة عن وجود «تواصل» مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، قائلا: «طبعا نتواصل مع حفتر.. هو شخص عسكري صعب، لكن نتواصل معه، لكن الأمور ليست بالأمر الهين»، مردفا أن توحيد الجيش الليبي سيكون «صعبا جدا»، حسب مقابلة مع وكالة «رويترز» على هامش زيارته نيويورك.

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وأمس الخميس، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش إن «قوات شرق ليبيا (قوات القيادة العامة) لم تسمح لحكومة الدبيبة بالسيطرة على المنطقة الخاضعة لها».

وجدد الدبيبة التزام بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، غير أنه حذر من أن بعض النواب «قد يحجمون عن التخلي عن السلطة، مضيفا أنه «لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات».

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