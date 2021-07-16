عقيلة: بعثت رسالة إلى الدبيبة لتهميشه الوزارات مقابل تقوية المركزية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 يوليو 2021, 08:18 مساء
لقاء عقيلة وحفتر في الرجمة، 16 يوليو 2021، (صورة من مقطع فيديو)

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنه بعث باسم المجلس رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة انتقد فيها «تهميشه الوزارات مقابل تقوية المركزية بشكلمؤسف».

وأضاف أنه ليس معنى تشكيل حكومة وحدة «القبول بكل شيء»، معقبا: «يجب أن تأخذ كل منطقة حقوقها في كل شيء سواء الوزارات أوالمؤسسات، وأن يكون هناك خطاب واحد وهو تحقيق العدالة بين الليبيين»، حسب كلمته خلال لقائه قائد قوات القيادة العامة، اليوم الجمعة.

وفي 11 يوليو الجاري، بعثت عقيلة برسالة إلى الدبيبة طالبه فيها «بمنح الصلاحيات الكاملة لنوابه والوزراء، وإعادة كل الأجهزة والجهات التابعة للوزارات التي صدر بحقها قرار نقل لرئيس الوزراء».

وتابع أن «توحيد المؤسسات لا يعني عدم مراعاة الأقاليم جميعها»، مردفا: «خطابنا لرئيس الوزراء أن هذا الأمر لا مناص منه، ومطلبنا لكل ليبيا، ولسنا ضد الحكومة والمجلس الرئاسي لكن حقوقنا ليس فيها تنازل، ويجب أن يسمع هذا رئيس الحكومة ورئيس المجلس، فيجب أن يأخذ الجيش حقوقه والأقاليم تأخذ حقوقها، ويجب الإعداد بشكل جيد للانتخابات، ولن يقدر أحد أن يضغط علينا للتنازل عن حقوق المواطنين في كل ليبيا».

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