حفتر: الجيش يدعم جهود إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 يوليو 2021, 08:04 مساء
حفتر خلال لقائه عقيلة في الرجمة، 16 يوليو 2021، (صورة من مقطع فيديو)

قال قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر إن «قوات الجيش تدعم كل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر»، مطالبا المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة «بتقديم الدعم لهذه الجهود حتى الوصول إلى هذا الاستحقاق الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي».

وأضاف: «تتوحد أهداف القيادة العامة للقوات المسلحة والبرلمان الليبي في تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية»، حسب كلمته خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الجمعة.

ودعا إلى تعزيز آليات التشاور بين الطرفين ليكونان «يدا واحدة من أجل العبور إلى مرحلة الإستقرار ومواجهة كل الاستحقاقات برؤية موحدة، هدفه الأساسي حماية الوطن وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه».

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