عقيلة يوضح أسباب رفض مشروع الميزانية: باب التنمية «مبهم»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 يوليو 2021, 07:19 مساء
عقيلة خلال لقائه حفتر في الرجمة، 16 يوليو 2021، (صورة من مقطع فيديو)

تحدث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عن الأسباب التي دفعت أعضاء المجلس إلى عدم تمرير مشروع الميزانية العامة المقدم من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقال عقيلة: «البعض يقول إن مجلس النواب ورئيسه يعطلان الميزانية، وأني أريد تعيين سفير أو غيره»، معقبا: «بالطبع لا توجد دولة من دون ميزانية، لكن ليس كل ما يطلب يعطى، النواب لديهم مطلب واضح، وهو أن تكون للمؤسسة العسكرية ميزانية مقدرة ومحترمة تستطيع أن تنفذ من خلالها مهامها»، حسب كلمته خلال لقائه قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في الرجمة، اليوم الجمعة.

وأردف أن رفض الميزانية يعود أيضا إلى باب التنمية «المبهم»، مضيفا أن الحكومة لم تحدد فيه أين ستنفذ مشروعاتها، وعقب: «فالعملية قابلة للعبث بها».

وأكمل: «نحن في المستقبل ضروري وضع الاعتبار للقوات المسلحة من ناحية قياداتها وتكوينها والدعم المالي لها».

يذكر أنه جرى تعليق جلسة مجلس النواب، التي جرت الإثنين الماضي، لتناول عدد من الملفات، منها مشروع الميزانية، إلى ما بعد عيد الأضحى، وذلك لعدم اكتمال النصاب.

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