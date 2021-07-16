الدبيبة لممثلي البعثات العربية بالأمم المتحدة: لن نكون منبرا لتأليب طرف عربي ضد آخر

الدبيبة خلال لقائه ممثلي البعثات العربية بالأمم المتحدة، 16 يوليو 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إنه لن يسمح بأن تكون ليبيا «منبرا للاصطفاف وتأليب طرف عربي ضد آخر»، مشيرا إلى أن كل الدول العربية لديها مكسب في تحقيق الاستقرار في ليبيا، ويجب أن تكون يد عون في تحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الجمعة، رؤساء وممثلي البعثات العربية لدى الأمم المتحدة، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، حسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد الدبيبة أن القضية الليبية فرصة بأن تلتف الدول العربية في موقف إيجابي، لتحقيق الاستقرار في بلدها الثاني ليبيا، مردفا أن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني «لديه تفويض كامل» للعمل مع زملائه من خلال منبر الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في ليبيا.

من جهتهم، عبر عدد من السفراء في كلمات لهم عن شكرهم لإتاحتهم فرصة المشاركة، حيث أوضحوا أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة لن تكون ناجحة وقوية إلا بوجود ليبيا دولة مستقرة وقوية داخل هذه المجموعة.