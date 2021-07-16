قرار حكومي بتخصيص 160 مليون دينار لحفر آبار مياه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 يوليو 2021, 12:25 مساء
عميد المجلس البلدي نالوت ومسؤولو هيئة المياه خلال زيارة لموقع أحد الآبار، 26 أغسطس 2020. (صفحة المجلس على فيسبوك)

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الجمعة، تخصيص مبلغ مالي لحفر آبار مياه بمختلف المناطق.

ونص القرار رقم «190» لسنة 2021، في مادته الأولى على تخصيص 160 مليون دينار لصالح الجهاز التنفيذي لحفر وصيبانة آبار المياه خصما من الباب الخامس «نفقات الطوارئ» لتنفيذ وحفر 70 آلف متر طولي بمختلف المناطق، وفقا للتشريعات النافذة.

- النهر الصناعي: 145 بئرا خارج الخدمة بعد تخريب إحدى الآبار بالحقل الغربي

وحضت المادة الثانية الجهات المختصة على تنفيذ القرار من تاريخ صدوره.

وأعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة، الثلاثاء الماضي، خروج البئر «241» بالحقل الغربي من الخدمة «نهائيًّا» بعد اعتداء مجهولين عليها، وتخريب معداتها وأجهزتها الكهربائية وقطع الكوابل داخل غرفة التحكم بها.

وقال الجهاز، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن هذا الاعتداء يرفع حصيلة الآبار المعتدى عليها إلى 174 بئرًا، تمكنت فرق الصيانة من إعادة 29 منها إلى الخدمة، فيما خرج العدد الباقي من الخدمة نهائيًّا بسبب حجم التخريب والتدمير الذي تعرضت له مكوناتها.

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