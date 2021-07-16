ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 يوليو 2021, 12:08 مساء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 2866 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، في أعلى حصيلة سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة في مارس 2020.

وفي بيانه رقم «454»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، أشار المركز إلى تسجيل 426 حالة شفاء وأربع حالات وفاة جراء الفيروس، وذلك بعد إجراء فحصوصات مخبرية على 7272 عينة.

وأظهرت النتائج سلبية 4406 عينات وإيجابية 2866 عينة بنسبة 39.4% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في ليبيا منذ بداية الجائحة إلى 217 ألفا و434 حالة بينها 31 ألفا و396 نشطة، و182 ألفا و785 شفاء، و3253 وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الوباء 459 ألفا و84 شخصا.

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