السماح لوزارة الموارد المائية بالتعاقد لتنفيذ محطات تحلية في طرابلس وبنغازي ومصراتة

شعار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بالسماح لوزارة الموارد المائية بالتعاقد لتنفيذ محطات تحلية مياه بعدة مدن، وكذلك تنفيذ محطة تحليلة المرصص.

وأذن القرار رقم «189» لسنة 2021، في مادته الأولى لوزارة الموارد المائية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة على إعداد الرسومات الهندسية والاختبارات الجوتقنية والبحرية وتنفيذ محطات تحلية مياه البحر بمدن طرابلس، بنغازي، ومصراتة حسب السعة التصميمية المطلوبة.

إضافة إلى التعاقد لإعداد الدراسات وتنفيذ محطة تحلية المرصص بسعة 40 ألف متر مكعب يوميا قابل للتوسعة إلى 100 ألف متر مكعب يوميا.

ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم «350» لسنة 2013، بالإذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد، وقرار المجلس الرئاسي رقم «991» لسنة 2020، بالإذن للهيئة العامة للموارد المائية بالتعاقد.

وحضت المادة الثالثة من القرار الجهات المختصة على تنفيذه من تاريخ صدوره.