«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 يوليو 2021, 10:56 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الجمعة، على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعته إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير  إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب يوم الغد.
- الرياح شمالية شرقية إلى بحرية تتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية غربية سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 مترا.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب يوم الغد.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية سرعتها بين 05 و20 عقدة تصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 مترا وما بين 1.50 و2.00 على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المندوب الروسي: نطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا دون الإخلال بالوضع ...
ليبيا
المندوبة الأميركية: الحل السياسي في ليبيا يتطلب إجراء الانتخابات في ديسمبر
ليبيا
كوبيش يؤكد أمام مجلس الأمن أهمية إجراء الانتخابات ويحذر من «انزلاق ليبيا مجددا ...
ليبيا
للعام الثاني.. مناسك الحج تقتصر على مقيمين أخذوا كامل طعومهم
عربى
تخصيص أكثر من 10 ملايين دينار لإنشاء متنزه عائلي بمقر باب العزيزية
ليبيا
الأمم المتحدة تحذر من «كارثة» بسبب عدم تلقي ملايين الأطفال لقاحاتهم
دولى
هبوط أسعار النفط بنسبة 2% بفعل مخاوف حول فائض إمدادات
اقتصاد
«الصحة العالمية»: انتشار سلالة دلتا المتحورة من «كورونا» في 111 دولة
دولى
التعاون يخطف ثلاث نقاط مهمة.. وتعادل غير مفيد للنصر والوحدة أمام دارنس والأولمبي
رياضة محلية
الدبيبة يأذن لجهاز تطوير المراكز الإدارية بتنفيذ 10 مدرجات دراسية متكاملة بجامعة...
ليبيا
الغويل يقترح سياسات وإجراءات لإعادة توزيع الدخل
ليبيا
جورج بوش ينتقد الانسحاب من أفغانستان: «تركوا الفتيات ليذبحن من الوحوش»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وزارة الشؤون الاجتماعية: إيداع قيمة منحة الأبناء في حسابات مستحقيها خلال ساعات