«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الجمعة، على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعته إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب يوم الغد.

- الرياح شمالية شرقية إلى بحرية تتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية غربية سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 مترا.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب يوم الغد.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.