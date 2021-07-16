«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا ومرتفع جنوبا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 يوليو 2021, 10:12 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال الطقس على مناطق شمال ليبيا، اليوم الجمعة، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على أغلب مناطق الجنوب.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:
- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الأحد على مناطق الجبل الأخضر،  مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية على الساحل، وبين 35 و39 درجة على الدواخل، وتسجل انخفاضا من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة،  مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 درجة على الدواخل.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية تصل اليوم إلى 47 درجة على غدامس وتنخفض تدريجيا من مساء يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.

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