«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا ومرتفع جنوبا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال الطقس على مناطق شمال ليبيا، اليوم الجمعة، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على أغلب مناطق الجنوب.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:

- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الأحد على مناطق الجبل الأخضر، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية على الساحل، وبين 35 و39 درجة على الدواخل، وتسجل انخفاضا من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 درجة على الدواخل.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية تصل اليوم إلى 47 درجة على غدامس وتنخفض تدريجيا من مساء يوم الغد.