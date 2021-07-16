حملة تطعيم «استثنائية» ضد «كورونا» في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 يوليو 2021, 09:17 صباحا
الزناتي والنجار خلال إطلاق حملة تطعيم «استثنائية» ضد «كورونا» في مصراتة، 15 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إطلاق حملة تطعيم «استثنائية» ضد فيروس «كورونا المستجد» بمدينة مصراتة، وذلك نظرا لارتفاع مؤشر الإصابة بالفيروس داخل المدينة في الآونة الأخيرة.

وانطلقت الحملة، الخميس، بحضور وزير الصحة علي الزناتي، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين بشير النجار، ومدير الخدمات الصحية مصراتة، والمسؤولين بالقطاع الصحي بالمدينة، وفق ما نشر المركز على صفحته بموقع «فيسبوك».

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وتستهدف هذه الحملة المواطنين مافوق عمر 18 سنة؛ وذلك للحد من انتشار فيروس «كورونا» في عموم البلاد.

وعلى هامش انطلاق الحملة، ألقى وزير الصحة علي الزناتي، كلمة أكد فيها ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا»، موضحا أن الوزارة ستكثّف من حملات التطعيم المباشرة، التي ستستهدف المسجلين وغير المسجلين بالمنظومة.

حملة تطعيم «استثنائية» ضد «كورونا» في مصراتة، 15 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
حملة تطعيم «استثنائية» ضد «كورونا» في مصراتة، 15 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
حملة تطعيم «استثنائية» ضد «كورونا» في مصراتة، 15 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
حملة تطعيم «استثنائية» ضد «كورونا» في مصراتة، 15 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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