الدبيبة يلتقي غوتيريس ويناقش معه ملفي الانتخابات والمرتزقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 يوليو 2021, 01:05 صباحا
الدبيبة في لقائه مع غوتيريس في نيويورك، 15 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عقب جلسة مجلس الأمن في نيويورك لمناقشة الوضع في ليبيا، الخميس، لا سيما ما يتعلق بجائحة كورونا والمرتزقة والانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن اللقاء تطرق إلى «آخر التطورات في ليبيا ووضع حقوق الإنسان وجائحة كورونا». كما ناقش الجانبان السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها تقدم ليبيا نحو الاستقرار والانتخابات؛ فيما شدد الدبيبة على «أهمية الشراكة الدولية في مساعدة ليبيا للتخلص من المرتزقة والمقاتلين الأجانب».

- أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

وكذلك، جرى التأكيد على «أهمية مباشرة خروج هؤلاء المرتزقة والمقاتلين دون أي تأخير لاستقرار ليبيا وبلوغ انتخابات حرة وشفافة ونزيهة».

وخلال كلمته أمام مجلس الأمن، قال الدبيبة إن بقاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا من أبرز عوائق الاستقرار، وأن ذلك يهدد المسار السياسي، مطالباً بدعم العالم لتوحيد المؤسسة العسكرية وإصلاح القطاع الأمني.

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