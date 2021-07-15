المندوبة البريطانية: ننتظر جهودا إضافية قبل إتمام عملية التحول في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 05:23 مساء

أكدت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة ترحيب بلادها بالتقدم المحرز في ليبيا الذي تحقق العام الماضي من خلال «علمية برلين»، مشيرة إلى أن هناك «جهودا إضافية تنتظرنا قبل إتمام عملية التحول في ليبيا».

وأشارت المندوبة البريطانية، في كلمتها أمام مجلس الأمن اليوم إلى «خطوات عاجلة» يتعين معالجتها في ليبيا، موضحة أنه «حان الوقت لإجراء انتخابات عاجلة في ديسمبر من هذا العام بمشاركة متكاملة ومجدية للنساء».

وحثت الدبلوماسية البريطانية السلطات الليبية على دعم عمل البعثة الأممية، لإرساء القاعدة الدستورية للانتخابات والتأكد من عقدها في الموعد المحد، مؤكدة أن مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي «يتحملان مسؤولية خاصة» في هذا الشأن.

وأكدت أن «المملكة المتحدة لا تتردد أبدا في التصرف ضد من يتعمدون عرقلة الانتخابات»، لافتة إلى أن «اتفاقات وقف إطلاق النار يشمل انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة بدون تأخير».

واعلنت المندوبة البريطانية تأييد بلادها لجهود الأمم المتحدة والليبيين «لتفعيل هذا الانسحاب فورا»، مشجعة الأطراف الليبية على مواصلة تنفيذ التزاماتها بفتح الطريق الساحلي والانتقال بعيدا عن الصراع».

وقالت: «لا ينبغي أن نتجاهل الخدمات الأساسية التي يعول عليها الليبيون»، معتبرة أن تقديم هذه الخدمات «يعني الاتفاق على ميزانية وطنية متوازنة واستخدام جميع الموارد لمنفعة الليبيين في جميع انحاء البلاد وإعادة توحيد المؤسسات وإعادة ثقة المواطنين فيها».

واختتمت المندوبة البريطانية كلمته، قائلة: «أحرزت البلاد تقدما ملحوظا في السنة الماضية، وهذا الزخم ينبغي أن يستمر والخطوات التالية حرجة وليبيا ستحظى بدعم كامل من المملكة المتحدة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تحذر من «كارثة» بسبب عدم تلقي ملايين الأطفال لقاحاتهم
دولى
هبوط أسعار النفط بنسبة 2% بفعل مخاوف حول فائض إمدادات
اقتصاد
«الصحة العالمية»: انتشار سلالة دلتا المتحورة من «كورونا» في 111 دولة
دولى
التعاون يخطف ثلاث نقاط مهمة.. وتعادل غير مفيد للنصر والوحدة أمام دارنس والأولمبي
رياضة محلية
الدبيبة يأذن لجهاز تطوير المراكز الإدارية بتنفيذ 10 مدرجات دراسية متكاملة بجامعة...
ليبيا
الغويل يقترح سياسات وإجراءات لإعادة توزيع الدخل
ليبيا
جورج بوش ينتقد الانسحاب من أفغانستان: «تركوا الفتيات ليذبحن من الوحوش»
دولى
استطلاع: الليبيون أقل شعوب المنطقة ترددا لتلقي جرعة لقاح «كورونا»
ليبيا
تسريب لتسجيل صوتي يهز «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تحذير أميركي: لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل ...
دولى
الكوني يقول إنه طرح على المحكمة العليا فكرة لإجراء الانتخابات.. ويحذر من غضب ...
ليبيا
سباق دولي للحصول على مشاريع إعمار ليبيا بـ500 مليار دولار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ضعف تبريد مكيف السيارة.. أسبابه وعلاجه