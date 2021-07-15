كوبيش: قوى الوضع القائم السابقة والقادمة تستخدم تكتيكا لإعاقة الانتخابات

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم الخميس، إن «قوى الوضع القائم السابقة والقادمة تستخدم تكتيكا وأحيانا حججا لا تؤدي سوى إلى نتيجة واحدة تتمثل في إعاقة» إجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

ووصف خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، هؤلاء بـ«المخربين» نظرا «لأثر نهوجهم ومناوراتهم»، منددين بإلحاح بعض المجموعات على فرض «شروط مسبقة» لإجراء الانتخابات من شأنها أن «تقوض تاريخ الاستحقاق المتفق عليه».

واعتبر كوبيش إن محاولات التقويض تشمل «المطالبات بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، وسحب المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية قبل موعد إجراء الانتخابات»، إضافة إلى «تقييد أهلية المرشحين بمن في ذلك حاملي الجنسيات الأخرى، وأصحاب المناصب العسكرية».