«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، وشمالية غربية على باقي الساحل، وشمالية مساء على ساحل سرت سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

- السماء قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية بوجه عام، وشمالية على ساحل بنغازي سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على ساحل درنة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر ونصف المتر، وتصل إلى مترين على ساحل درنة.

- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.