بالأسماء.. حكومة الوحدة الوطنية تعيد تشكيل لجنة إدارة سوق المال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 يوليو 2021, 09:35 مساء
شعار هيئة سوق المال الليبي. (أرشيفية، هيئة سوق المال الليبي)

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارا بإعادة تشكيل لجنة إدارة سوق المال الليبي.

 وحسب نص القرار الذي حمل رقم ١٧٧، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه الأربعاء، فقد قرر مجلس الوزراء تعيين محمود وفاء رئيسا واحميدة حسونة الداكشي نائبا.

وضم تشكيل اللجنة في عضويتها كلا من ياسر محمد البرغشي، وأسامة محمد محمد، وطارق احمد الوليد.

- لجنة وزارية تبحث آليات نقل سوق الأوراق المالية إلى بنغازي

وفي الأول من يوليو، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرارا بنقل المقر الرئيسي لشركة سوق الأموال المالية إلى مدينة بنغازي.

وإثر هذا القرار، عق اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي، الإثنين، اجتماعها التمهيدي بمقر الشركة الضمانية القابضة بمدينة بنغازي، لبحث  آليات تنفيذ قرار  نقل المقر الرئيسي للسوق  إلى بنغازي. 

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