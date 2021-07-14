حمودة: إجراء تحاليل لثلاثة آلاف ليبي في تونس أظهر 38 حالة إيجابية فقط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 يوليو 2021, 02:57 مساء
حمودة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة، 14 يوليو 2021، (صورة من بث مباشر)

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة إجراء تحاليل لثلاثة آلاف ليبي عالق في تونس، بينهم 38 حالة إيجابية بين تونس وجربة.

وأوضح أن من تظهر نتيجته سلبية، يتم ترحيله برا أو جوا، بعد اعتماد التحليل من القنصلية، ومن جاءت نتيجته موجبة يجري حجره لحين تعافيه، حسب كلمته اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي بخصوص حملة التطعيم ضد «كورونا»، بحضور وزير الصحة علي الزناتي.

وقال، إن لجنة متابعة أوضاع الليبيين العالقين في تونس اعتمدت أربعة مراكز تطعيم بالتعاون مع القنصليتين في تونس وصفاقس، وحددت فندقًا بتونس العاصمة، وثمانية مراكز في جربة لاستقبال المواطنين وإقامتهم لإجراء تحليل «PCR» على نفقة الدولة.

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وأكد عمق العلاقات الليبية- التونسية الوطيدة والاستثنائية، حكومة وشعبا، وأشار إلى أن إجراءات إغلاق المنافذ الجوية والبرية للمصلحة المشتركة للجانبين، وهو إجراء موقت، ويعد امتدادا لسياسة الحكومة التونسية التي قضت بمنع التنقل بين الولايات هناك جراء انتشار وزيادة معدلات الإصابة بسلالة فيروس «كورونا» المستجد المتحورة «دلتا».

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