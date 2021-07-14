حمودة: استلمنا 800 ألف جرعة لقاح مضاد لـ«كورونا».. وقمنا بتطعيم 450 ألف مواطن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 يوليو 2021, 02:19 مساء
حمودة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة، 14 يوليو 2021، (صورة من بث مباشر)

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة: «استلمنا حتى اللحظة 800 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وقمنا بتطعيم 450 ألف مواطن».

وكشف عن قرب وصول 500 ألف جرعة جديدة من لقاح «سبوتنيك لايت» الجديد، الذي يمكن تخزينه في درجة حرارة تتراوح بين اثنين وثماني درجات مئوية، وليس كما هو الحال مع لقاح «سبوتنيك في» الذي كان عائقًا أمام بعض مراكز التطعيم، حسب كلمته في مؤتمر بخصوص حملة التطعيم ضد «كورونا»، بحضور وزير الصحة علي الزناتي.

وأشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سينفذ حملة خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات، وسيبدأ الخميس بمصراتة والزاوية، ثم زليتن والخمس وزوارة يومي السبت والأحد المقبلين.

ودعا حمودة المواطنين إلى الحرص على التسجيل في المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتطعيم.

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