«رأس لانوف لتصنيع النفط» تبدأ شحن «البولي إثيلين» للسوق المحلية بعد إعادة تشغيل مصنعها

مصنع البولي إثيلين التابع لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط، 13 يوليو 2021، (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز بدء شحن منتج «البولي إثيلين» من مصنع الشركة للسوق المحلية، بعد إعادة تشغيله.

وأرسلت أولى الشحنات إلى مصنع أبناء الساحلي بمدينة بنغازي، أمس الثلاثاء، بحمولة نحو 80 طنا، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى استمرار عمليات الشحن وفق التسلسل الإجرائي المطلوب عن طريق مكتب تسويق «البولي إثيلين».

وتوقف المصنع نحو عام ونصف العام، حتى عاد إلى العمل في يونيو الماضي، إثر تنفيذ فرق الصيانة والتشغيل أعمال صيانة شملت إدخال إمدادات النيتروجين من وحدات المرافق وإتمام الإجراءات التشغيلية الأخرى، إضافة إلى توفير المادة الخام للإنتاج، وهي «غاز الإثيلين».