حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم (الأحد 14 يوليو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 يوليو 2021, 10:07 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على مناطق ساحل الشمال الغربي، بداية من مساء اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز بقاء درجات الحرارة مرتفعة على غالبية مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء إلى شمالية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية على غالبية المناطق، وتسجل على زوارة 30 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى بين 39 و41 درجة مئوية.

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